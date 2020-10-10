Смолянка больше 10 лет добивалась получения благоустроенного жилья. Фото: pixabay.com.

Благоустроенное жилье удалось получить после вмешательства прокуратуры.

- Проверкой установлено, что после смерти матери, когда заявительнице было 15, она проживала с сестрой, страдающей серьезным заболеванием. Однако лицом, нуждающимся в отдельном жилом помещении, женщина не была признана.

Кроме того, органами опеки и попечительства не осуществлялся контроль за условиями проживания девочки, при этом жилое помещение, в котором она была зарегистрирована, не отвечало санитарным и техническим нормам, - рассказал пресс-секретарь областной прокуратуры Александр Боровиков.

Суд неоднократно отказывал уже будучи совершеннолетней девушке праве на нормальную жизнь. Пока судебная коллегия по гражданским делам Смоленского областного суда не отменила ранее вынесенное решение районного суда.

Теперь у смолянки есть документы на получение нормального жилья, осталось его только фактически получить. В прокуратуре сообщили, что будут держать вопрос на контроле.