53 нелегала задержали за пересечение смоленской границы. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области.

53 нелегала задержали пограничники за пересечение смоленской границы, сообщает пресс-служба ведомства. Облава прошла на территории Монастырщинского, Красниснского и Духовщинского районов области. Задержанные - мужчины из среднеазиатских республик - оштрафованы на сумму более 120 тысяч рублей и возвращены домой.

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