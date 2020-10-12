Под Смоленском в ДТП с трактором погиб человек. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Под Смоленском в ДТП с трактором погиб 50-летний водитель «Ваз 21101». Столкновение машин произошло из-за того, что автомобилист на скорости врезался в прицеп транспортного средства.

Авария произошла в 10.50 11 октября на 171-м км автодороги М-1 «Беларусь» в Гагаринском районе.

В отделе пропаганды областного УГИБДД сообщили, что мужчина погиб до приезда скорой помощи, четверо пассажиров – 24-31 лет - получили ранения.