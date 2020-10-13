Жители 6 улиц останутся без холодной воды в Смоленске. Фото: pixabay.com.

Жители нескольких десятков домов останутся без холодной воды в Смоленске, сообщает СМУП «Горводоканал». Отключение ресурса произойдет с 09.30 13 октября.

В зону отключения попадают:

ул. Юрьева, 13, 15,

ЦТП у д. № 9, ул. Островского, 10 (детский сад «Антошка»), 18 (детский сад «Незабудка»),

ул. Кольцевая,

ул. Крылова,

ул. Чехова,

2-й Мичуринский пер.

Смоляне могут заказать подвоз воды по телефонам - 38-18-50, 70-50-61.

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