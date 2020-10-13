Книгу со старинными рецептами выпустили в Смоленске. Фото: администрация Смоленской области.

В Смоленской области вышла в свет книга «Смоленская кулинария» со старинными рецептами. Реализовать такую идею взялись краеведы и предприниматели.

В данный сборник вошло 41 традиционное блюдо, в их числе – мучная каша «кулага», густой суп «крупеня», заваренная кипятком мука с молоком «муковня», десерт из высушенной малины и меда «отлученцы». Также в книге содержатся другие уникальные рецепты, которыми славится область.

Все блюда удалось воссоздать, используя домовые книги, журналы, дневники путешественников и автобиографии смолян. С выходом издания в области планируется расширить интерес смолян и гостей региона к туризму и изучению родного края.

Как отметили в администрации региона, кулинарным наследием смогут воспользоваться не только в России, но и за рубежом. Ведь книга получит электронную версию, а некоторые рецепты уже стали публиковать в социальной сети Instagram.