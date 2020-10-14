Смолян, потерявших работу из-за COVID-19, переучат. Фото: аз архива администрации Смоленской области.

На финансирование проекта выделены средства из федерального бюджета, сообщает администрация региона.

Мера поддержки направлена на сохранение стабильной экономической ситуации в регионе - снижение безработицы и повышение конкурентоспособности населения, находящегося в поисках новой работы.

Обучение будет проходить по 17 наиболее востребованным отраслям - «веб-дизайн», «программные решения для бизнеса», «электромонтаж», «облицовка плиткой», «сварочные технологии» и другие. Занятия пройдут на базе Смоленских образовательных учреждений, которые реализуют программы среднего профессионального образования.

Подать заявку на обучение можно до 19 октября через сайт express.worldskills.ru.

Дополнительная информация по телефонам - 8 (4812)38-43-74, 8-952-532-20-82.

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