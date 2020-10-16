В Смоленске гендиректор транспортной компании обвиняется во взяточничестве. Фото: pixabay.com.

В отношении генерального директора транспортной компании возбуждено уголовное дело. За 10 тысяч рублей предприниматель пытался ускорить процесс получения разрешений для допуска российских перевозчиков к международным автомобильным перевозкам и карточек допуска к нему. Однако решить вопрос без лишнего шума не получилось – в дело вмешалось ФСБ.

- Уголовное дело направлено в суд, - сообщил официальный представитель областной прокуратуры Александр Боровиков. - Второй фигурант дела - должностное лицо Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора также находится под следствие, но его дело выделено в отдельное производство.