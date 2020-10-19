Смоляне добиваются создания приюта для бездомных животных. Фото: pixabay.com.

Жительница Смоленска Валентина Бондаренко вместе с дочерью мечтают открыть в регионе приют для бездомных животных, рассказали сообщает “ГТРК-Смоленск”. Смолянки уже установили на небольшой приусадебной территории вольеры для собак и ежедневно ухаживают за животными, но официально создать приют не могут.

Земли под строительство приюта в регионе нет. А найти подходящий участок для частной собственности не просто - нужно, чтобы к нему были проведены все необходимые коммуникации. Пока что таких вариантов не нашлось.

Содержание приюта женщины собираются осуществлять за свой счёт. В перспективе они хотят заниматься и лечением травмированных животных.

Здесь у нас находится 25 собачек, у каждой своя тяжелая судьба. Кого-то нашли в лесу, кого-то нас попросили взять и помочь, - говорит Ирина Бондаренко.

Сейчас волонтеры будут рады любой помощи от неравнодушных граждан - корма и лекарств для животных всегда не хватает. Также приветствуется физический труд или материальная помощь.