В Смоленске СМУП «ВЦ ЖКХ» приостановил прием жителей. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

С 20 октября 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции приостановлен прием жилетей в центральном офисе и отделениях СМУП «ВЦ ЖКХ», сообщает пресс-служба организации. По всем вопросам, касающимся паспортного учета и расчета за жилищно-коммунальные услуги, смолянам предлагают обращаться по электронке - mailbox@smupvc.ru или по телефону 70-05-05.

А в отделениях, расположенных по ул. Урицкого д.17 и ул. Академика Петрова д.4, организованы ящики для приема письменных обращений.

- Попасть в Паспортный стол можно по предварительной записи по телефону 70-05-05, - сообщили в организации.

Посетителей просят надевать маски и перчатки соблюдать социальную дистанцию.

В то же время все кассы СМУП «ВЦ ЖКХ» для оплаты коммуналки работают в прежнем режиме.