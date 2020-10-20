В Смоленске жители Заднепровского района попросили газифицировать их дома. Фото: pixabay.com.

В Смоленске в дома на улице Ново-Московской до сих пор не проведен газ, сообщают местные жители в группе «Чёрный список Смоленск» ВКонтакте. Жители не одного десятка домов, которые греют воду с помощью печей и угля, просят помощи в решении проблемы.

- Горячая вода по расписанию, с отоплением вообще беда: от электричества очень дорого для рядового жителя города, угля с некоторых пор нет. Продают в Рославле по цене золота, - рассказывает в социальной сети смолянка Екатерина Цыганкова.

При этом, в районе есть работающие магазины и складские помещения, которые в том числе топятся печами. Местные жители пишут, что уже обращались к властям города с просьбой провести голубое топливо, но пока тишина.