Жители Смоленска пожаловались на разбитую дорогу возле поликлиники. Фото: паблик "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

Жители Покровки пожаловались на разбитую дорогу возле поликлиники №7. Горожане недовольны ямами и грязью, из-за которых невозможно пройти, не испачкав обувь.

- Дороги центральные может и ремонтируются, а дворы? А ведь это не грунтовка сельская, это асфальтированная дорожка, - пишет смолянка в группе «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Жители района также жалуются на некачественно отремонтированный проезд на улице Генерала Лукина. Дорогу отсыпали крошкой, но не выровняли грейдером, в результате все ямы остались на прежнем месте.

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