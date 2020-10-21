Трамвайную платформу начали строить на улице Николаева в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

В областном центре на пересечении улиц Николаева и Октябрьской революции начали строить трамвайную платформу. На место ее установки привезли строительные материалы.

По словам сотрудников пресс-службы городской администрации, платформа должна обеспечить безопасность пассажиров, а сделать для маломобильных групп населения пользование транспортом более удобным.

Отмечается, что высота платформы составит 30 см.

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