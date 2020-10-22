Ремонт дорог на улицах Фрунзе и 12 лет Октября подходит к концу. Фото: администрация Смоленска.

Администрация города просит автомобилистов не оставлять машины у обочин – это помешает проведению работ. В пресс-службе отмечают, что ремонт улиц идет оперативно. Более того, дорожники стараются оперативно выполнить весь объем работ до ухудшений погодных условий.

- Сознательность и ответственность автовладельцев помогут скорейшему завершению ремонта, - отметили в администрации.

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