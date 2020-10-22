Пандус для ребенка с инвалидностью установили в Смоленске. Фото: пресс-служба ОНФ по региону.

В Смоленске в подъезде многоквартирного дома №55а на улице Кирова, где живёт ребёнок с инвалидностью, установили пандус. Создать необходимую доступную среду помогли активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Мама рассказала представителям ОНФ, что до этого ей приходилось на руках спускать ребенка вместе с инвалидной коляской, чтобы погулять или сходить на осмотр в больницу. Это продолжалось в течение десяти лет, так как в подъезде полностью отсутствовали элементы городской среды.

Узнав о проблеме, активисты написали обращение в администрацию города. Довольно быстро в подъезде оборудовали откидной пандус, который опускается на лестницу по мере необходимости.

- Это тот случай, когда необходима безоговорочная помощь, ведь вопрос касается ребенка-инвалида. Этот многоквартирный дом построен достаточно давно, и его подъезды изначально не были приспособлены для оборудования конструкциями безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, - прокомментировал модератор ОНФ Владимир Маненков.

Ранее “Комсомолка” сообщала про проблемы семьи из Краснинского района. Люди добились, чтобы для их ребенка установили пандус, но спускаться по нему опасно для жизни.