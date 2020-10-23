В Смоленской области ввели серьезные ограничения из-за коронавируса. Фото: из архива администрации Смоленской области.

В Смоленской области ввели новые более серьезные ограничения из-за коронавируса. В частности, в образовательных учреждениях запретили проводить массовые мероприятия любого вида. Однако образовательный процесс может продолжаться с соблюдением требований Роспотребнадзора. Также на некоторое время приостанавливается участие сторонних организаций в реализации дополнительных образовательных программ.

Значительные изменения произошли в части обязательной самоизоляции для людей, въезжающих в регион. Если раньше им необходимо было соблюсти 14-дневный карантин, то теперь достаточно иметь при себе справку об отсутствии заболевания или сдать анализ здесь, в течении трех дней с момента прибытия. Однако такие правила действуют не для всех – требования не распространяются для сотрудников органов власти, врачей, полицейских, спасателей и др.

Также запрещена кружковая деятельность, предоставляемая сторонними организациями в образовательных учреждениях.

В регионе сохраняется обязательный масочный режим, тонометрия, регулярная влажная уборка помещений.

Изменения внесены и подписаны губернатором Смоленской области накануне и вступили в силу с 22 октября 2020 года.