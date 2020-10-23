Смоленские производители примут участие в национальной конкурсе брендов. Фото: администрация Смоленской области.

Смоленские производители примут участие в национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». В нашей стране он проводится впервые. Свою продукцию представят молочный кооператив Васьково, Смоленские конфекты, Вяземский пряник и Демидовские огурцы, сообщает пресс-служба областной администрации.

Гастрономический турнир пройдет по нескольким номинациям. Участникам предстоит познакомить потребителей с многообразием продуктов питания российского производства, также конкурс будет способствовать развитию потенциала региональных продуктовых брендов.