Ночь искусств пройдет в Смоленске 3 ноября. Фото: ru.wikipedia.org.

3 ноября в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых пройдет культурно-образовательная акция «Ночь искусств», приуроченная ко Дню народного единства, который будет отмечаться 4 ноября.

С 19.00 участники могут попасть на экскурсии по выставкам «Старинное серебро XVIII-XX веков», «Мозаичные сокровища Эмалевой комнаты — «То, что не смог сделать Фаберже»», где можно будет пополнить свои знания в области декоративно-прикладного искусства, а также посмотреть работы Андрея Гудкова «В мире животных», арт-проект «Точки пересечения» и ознакомиться с выставкой «АRTфото — 2020» (18+). Для детей в этот вечер будет работать игровая зона. Также все желающие могут принять участие в креативном мастер-классе «Осенний купаж», где ведущие предложат создать своими руками необычное украшение для интерьера из природных материалов.

В 21.00 начнется музыкальная программа – перед зрителями выступят профессиональные музыканты и артисты кавер-группы Verona. Зрители услышат популярные мелодии отечественной эстрады и западные хиты.

Подробнее об акции можно узнать по телефонам - 20-54-18, 20-54-29, 8-960-589-69-01.