В Смоленской области начальником УГИБДД назначен Алексей Торгачев. Фото: из архива УМВД РФ По Смоленской области.

В Смоленской области назначен новый начальник управления ГИБДД, сообщил собственный источник «КП» в правоохранительных органах. В ведомстве ждут официальные бумаги и не спешат официально подтверждать информацию. В настоящее время на сайте управления нет данных о действующем руководителе, представлены лишь два его заместителя - Константин Фотченков и Олег Игнатенков.

Алексея Торгачева коллеги называют профессионалом своего дела – он много лет проработал в управлении и хорошо знаком с его работой.