Муниципальные автобусы в Смоленске переходят на новое расписание. Фото: из архива администрации Смоленска.

Муниципальные автобусы в Смоленске переходят на осенне-зимнее расписание. Такое решение приняло руководство предприятия в связи с сокращением светового дня и снижением пассажиропотока.

Новый режим работы будет введен с 1 ноября. С обновленным графиком курсирования автобусов можно ознакомиться на сайте МУПа.

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