В Смоленске лжемедики оставили пенсионерку без сбережений. Фото: pixabay.com.

В Смоленске лжемедики оставили пенсионерку без сбережений, сообщает УМВД по региону. Женщина согласилась на предложение о массаже спины и пригласила позвонивших в дверь незнакомок в квартиру. После ухода незваных гостей старушка 1942 года рождения обнаружила, что пропали все ее сбережения.

Полиция проводит проверку.

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