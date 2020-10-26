Смоляне пожаловались на ремонт в доме. Фото: pixabay.com.

Жители дома №15 по улице Дзержинского пожаловались на капитальный ремонт в доме. По их словам, он идет седьмой месяц и о завершении работ речи не идет.

- Идет ни шатко, ни валко. Вразвалочку ходят ремонтники, им торопиться явно некуда. А что отопление дали на 2 недели позже - так это проблемы жильцов. Теперь конец октября, а ремонтники никак с трубами не разберутся. В пятницу что-то пошло не так, бросили все и ушли на выходные, - написали жильцы в паблике «Подслушано Смоленск» Вконтакте, попросив найти управу на коммунащиков.