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Смоляне пожаловались на ремонт в доме

Работы в доме №15 по улице Дзержинского продолжаются 7 месяцев, пишут люди в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоляне пожаловались на ремонт в доме. Фото: pixabay.com.

Смоляне пожаловались на ремонт в доме. Фото: pixabay.com.

Жители дома №15 по улице Дзержинского пожаловались на капитальный ремонт в доме. По их словам, он идет седьмой месяц и о завершении работ речи не идет.

- Идет ни шатко, ни валко. Вразвалочку ходят ремонтники, им торопиться явно некуда. А что отопление дали на 2 недели позже - так это проблемы жильцов. Теперь конец октября, а ремонтники никак с трубами не разберутся. В пятницу что-то пошло не так, бросили все и ушли на выходные, - написали жильцы в паблике «Подслушано Смоленск» Вконтакте, попросив найти управу на коммунащиков.