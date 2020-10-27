Современную детскую площадку установили в Смоленске. Фото: администрация Смоленска.

Современную детскую площадку установили в Смоленске во дворе домов №10 по улице Маршала Еременко и №3 по Генерала Городнянского, недалеко от 36-й школы. Комплексы, состоящие из разнообразных городок, качелей и веревочного городка, построены в рамках программы «Комфортная городская среда».

В администрации Смоленска сообщили, что вокруг площадки осталось высадить зелёные насаждения и провести благоустройство прилегающей территории.