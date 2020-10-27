Смоляне выкладывают в соцсети фотографии снежного октября 2016 года. Фото: Наталия Андреева, ВК.

Аномально теплая осень продолжает радовать смолян и при каждом удобном моменте они спешат выложить в социальные сети яркие картинки сочной осени. Фотоподборки пестрят разнообразием – кто-то собирает очередной урожай малины и клубники, другие делают селфи на фоне распустившихся цветов, третьи – оставляют на память кадры с яркой листвой и безоблачным небом. И практически каждый задается вопросом – какая осень лучше – теплая, как сейчас, или по-настоящему снежная.

Для сравнения пользователи сети напоминают, каким было 27 октября 2016 года.