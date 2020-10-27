В 8 школах Смоленска заменят освещение. Фото: Администрация Смоленска.

В 8 школах Смоленска заменят освещение – в шести работы уже завершены. В администрации Смоленска отмечают, что правильные светильники придут на смену старым лампочкам. Работы будут проводиться за счет подрядчика, без обременения для городского или школьного бюджетов.

- Новые светильники позволят школам экономить более 60% потребляемой электроэнергии, и расчет с подрядчиком будет производиться с учетом достигнутой экономии, - сообщили в городской администрации.

Ранее "КП" писала, что в Заднепровье установили современную детскую площадку.