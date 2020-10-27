20 тонн груш задержали под Смоленском. Фото: Смоленской таможни.

Через Смоленскую область пытались провезти 20 тонн груш неустановленного происхождения. Грузовой автомобиль остановили сотурдники мобильной группы Смоленской таможни в Рославльском районе.

- У перевозчика отсутствовали товаросопроводительные документы и документы, подтверждающие прохождение пограничного фитосанитарного контроля и фитосанитарной безопасности продукции, - прокомментировали сотрудники таможни. – Товар отправлен в Россельхознадзор для проверки и принятия решения в отношении товара и перевозчика.