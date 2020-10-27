В Смоленской области 75 млн рублей получат борющиеся с Covid-19 медики. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Комиссией Федерального Собрания одобрено выделение дополнительных средств из резервного фонда Правительства РФ для Смоленской области на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в сумме 38 042,2 тыс. рублей.

А также за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, в сумме – 37 382,0 тыс. рублей, сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, подчеркнув, что самое главное, чтобы «доплаты дошли до медицинских работников в полном объеме».

Фото: smolensk.er.ru.

Ранее в адрес депутата Госдумы от Смоленской области поступало несколько обращений об отказе в страховых выплатах, положенных при заражении коронавирусной инфекцией на рабочем месте. После обращения Сергея Неверова в прокуратуру выплаты были произведены.