Пассажирский автобус и маршрутка серьезно столкнулись в Смоленске. Фото: «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.

Серьезная авария на улице Шевченко парализовала движение транспорта. Утром 29 октября на дороге столкнулись пассажирский автобус и микроавтобус. ДТП произошло на трамвайных рельсах, в результате чего движение электротранспорта оказалось парализованным.

О том, есть ли в аварии пострадавшие, не сообщается.

- И по Николаева в сторону Багратиона тоже. Только открыли движение, как на повороте с Гагарина трамвай зацепил маршрутку. В 7:45 ещё стояли на аварийках, - написал смолянин Андрей Евсеенков в соцсетях.