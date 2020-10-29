В Духовщинском районе отремонтировали Дом культуры. Фото: smolensk.er.ru.

Дом культуры в деревне Третьяково был построен еще в 1961 году. И с первых дней сельский ДК стал центром притяжения местных жителей.

- За год мы проводим огромное количество мероприятий. Ответственно подходим к проведению праздничных концертов - задействуем местных жителей, приглашаем коллективы из районного центра. В Доме культуры также активно работают кружки для школьников, - рассказала директор учреждения Светлана Сергеенкова.

Но в прошлом году стало понятно, что зданию нужен ремонт - зрители не могли полностью занять места в зале, так как с потолка на них капала вода.

Помощь в решении проблемы оказал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Он посетил Третьяковский СДК в рамках рабочего визита в Духовщинский район.

В Духовщинском районе отремонтировали Дом культуры. Фото: smolensk.er.ru.

Так Третьяковский сельский Дом культуры стал участников проекта «Единой России».

Уже через 2 месяца работы по ремонту кровельно-стропильной системы были завершены. Кроме того, Сергей Неверов передал сельскому клубу современное музыкальное оборудование. А летом 2020 года в рамках проекта «Культура малой Родины» в СДК установили новые пластиковые окна и жалюзи. Также удалось переоборудовать в помещение часть холла. Там теперь проводятся творческие выставки местных воспитанников. А еще в здание проведена канализация.