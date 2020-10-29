РЖД пополнила бюджет Смоленской области. Фото: пресс-служба МЖД.

В январе – сентябре 2020 года сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты регионов России, расположенных в границах Московской железной дороги, составила более 14,5 млрд рублей, из них в бюджет Смоленской области - 617,1 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

Являясь крупнейшей инфраструктурной компанией, ОАО «РЖД» уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ. В первую очередь оно нацелено на развитие транспортной системы, оптимальное удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Помимо этого, компания принимает активное участие в социальной и экономической жизни регионов.