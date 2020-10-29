250 тысяч рублей получат молодые кадры в сфере АПК в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

250 тысяч рублей на человека получат молодые специалисты, работающие в сфере АПК в Смоленской области. Депутаты областной Думы утвердили в первом чтении соответствующий проект закона.

В администрации региона сообщили, что Законопроект направлен на обеспечение сельскохозяйственной отрасли региона высококвалифицированными специалистами – выпускниками образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования. Ожидается, что мера поддержки в виде единовременного пособия позволит снизить нехватку рабочих кадров в организациях ветеринарии и на предприятиях агропромышленного комплекса.

Средства начнут выплачивать с 2021 года.