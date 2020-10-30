Смолянин незаконно получал пенсию по случаю потери кормильца. Фото: pixabay.com.

Студент техникума в Смоленской области незаконно получал пенсию по случаю потери кормильца – суд признал его мать безвестно отсутствующей, но, когда ее местонахождение было установлено, парень не подал в Пенсионный фонд соответствующего заявления и продолжил получать материальную поддержку. Кроме того, парню на тот момент исполнилось 18 лет.

- В Вяземскую межрайонную прокуратуру поступило обращение о незаконном получении пенсии. После проведенной проверки доводы обратившегося подтвердились – выплата прекратилась. Все излишне выплаченные подростку деньги возвращены, задолженность погашена, - сообщили пресс-службе областной прокуратуры.