Известный журналист снял фильм про смолянина Юрия Гагарина. Фото: ru.wikipedia.org.

Известный журналист Алексей Пивоваров совместно с командой одного из YouTube-каналов снял фильм про смолянина Юрия Гагарина.

Был собран и обработан огромный пласт информации о жизни первого космонавта и его семье. Алексей Пивоваров с коллегами приехал на родину Юрия Гагарина в деревню Клушино Гагаринского района и поговорил с людьми, которые знали космонавта.

В фильме показаны малоизвестные факты про нашего земляка - о детстве, учебе, отношениях с людьми и любви. Эксперты, изучающие историю Гагарина, поведали о непростом характере первого космонавта, о том, как он строил свою карьеру, про невероятную удачу, сопутствующую ему по жизни.

Стоит отметить, что фильм поделили на две части. Это связано с тем, что история получилось очень большой и захватывающей.

- Поверьте, из жизни Гагарина получился бы и отличный сериал, - сказал автор фильма Алексей Пивоваров.