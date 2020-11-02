В 212 домах Смоленска отключат горячую и холодную воду. Фото: pixabay.com.

Жители 212 домов - 32 жилых и 180 частных - останутся без горячей и холодной воды 3 ноября, передает пресс-служба МЧС по Смоленской области. Причина - ремонтные работы на водопроводной линии. Подача ресурса будет прекращена с 09.00.

В МЧС рассказали, что специалисты проведут замену задвижки, которая расположена под землей в районе дома №20 по улице Седова.

В зону отключения попадают дома по улицам Седова, Социалистическая, 1-й - 4-й Краснинский переулок, 1-й Красный ручей, Центральная, Калинина, Чапаева, Папанина, Горная, Зеленая, Красного Октября, а также проезд Дзержинского, 8.

Кроме того, воды не будет и в образовательных учреждениях - в детском саду №59, школах №23 и №24, а также поликлинике РЖД. В ведомстве отмечают, что отопление отключено не будет.

Планируется, что подача воды будет возобновлена к 21.00.

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