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«Поезд Победы» прибыл в Смоленск

Музей состоит из 12 вагонов, восемь из которых отведены под экспозицию
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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«Поезд Победы» прибыл в Смоленск. Фото: администрация г. Смоленска.

«Поезд Победы» прибыл в Смоленск. Фото: администрация г. Смоленска.

Передвижной состав посвящен 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Зрители увидят в вагонах разные эпизоды войны. Поезд пробудет в столице региона два дня.

В городской администрации сообщили, что из-за сложной эпидобстановки посетить музей смогут только 300 человек – активисты, школьники и студенты. Впускать будут по спискам, которые составила городская администрация.

Отмечается, что выставка повторно вернется на Смоленщину весной.

Подробнее о поезде - здесь.