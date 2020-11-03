Замена ФАПов в Смоленской области идет с опозданием. Фото: Департамент по здравоохранению Смоленской области.

Замена ФАПов в Смоленской области идет с опозданием, сообщает администрация региона. Мониторинг показал, что в настоящее время работы по возведению и оборудованию пунктов ведутся на 45 участках.

- На данный момент поставщиком получены разрешения на ввод в эксплуатацию 6 объектов. Такие же разрешения касательно еще 16 фельдшерско-акушерских пунктов он планирует получить до 6 ноября. Стоит отметить, что современный ФАП – это быстро возводимая конструкция, и сроки его установки достаточно короткие. Вместе с тем, в соответствии с контрактом, на сегодняшний день работы в полном объеме уже должны быть завершены на 35 участках. В связи с этим с поставщиком ведется претензионная работа, - отмечают а администрации.

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Напомним, замена ФАПов проходит в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 тысяч человек. Речь идет о пунктах, которые пришли в аварийное состояние. На реализацию программы предусмотрено свыше 228,4 млн рублей из средств федерального бюджета, а также 33 млн рублей – из областного.