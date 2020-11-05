18 штрафов выписано в Смоленской области за нарушение масочного режима. Фото: из архива администрации г. Смоленска.

18 штрафов выписано в Смоленской области за нарушение масочного режима, выдано 30 предупреждений, сообщает пресс-служба администрации региона итоги рейдов в общественных местах.

Отмечается, что в рабочие группы входят представители районных администраций, работники системы здравоохранения, представители Роспотребнадзора, МВД России, волонтеры, активисты общественных объединений. Проверки проходят в ТЦ, на вокзалах и остановках общественного транспорта.

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