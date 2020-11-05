В Сычевке завершается строительство современных очистных сооружений. Фото: smolensk.er.ru.

Решить проблему очистки канализационных стоков в Сычевке удалось благодаря поддержке руководителя фракции «Единая Россия» в ГД Сергей Неверов к которому обратились местные жители.

Депутатом Госдумы были привлечены значительные средства - более 77 млн рублей. 14 специальных модулей, технологические насосы и станция подготовки очищающего раствора - комплекс даст тот результат, которого так ждут местные жители.

«Это передовая технология, автоматизирован весь процесс. Установка рассчитана на тысячу кубов в сутки. Очищение идет по нормам СаНПиН: предусмотрены механическая и биологическая очистки, ультрафиолетовое обеззараживание. В итоге будут выбрасываться воды без примесей и вредных веществ», - пояснил заместитель гендиректора компании «Ивлион» Михаил Попов.

Подрядчик перешел к пуско-наладочным работам. Через две недели очистные сооружения будут полностью готовы к эксплуатации.

За последние три года Сергеем Неверовым было привлечено более 1 млрд рублей на модернизацию объектов ЖКХ Смоленской области. Такие проекты регион не в силах реализовать самостоятельно. Приоритетом стало строительство очистных сооружений: в этом году уже заработали современные объекты в Угре и Пригорском, готовится к вводу установка в Сметанино.