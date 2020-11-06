Смолянина со смертельно опасной инфекцией принудительно отправили на лечение. Фото: УФССП России по Смоленской области.

Смолянина со смертельно опасной инфекцией отправили на принудительное лечение. Добровольно проходить курс житель области отказывался.

Судебные приставы неоднократно пытались вразумить мужчину, что ему нужна помощь врачей и он подвергает опасности окружающих, но тот избегал личных встреч с приставами, а по телефону всегда грубил.

В один из дней мужчину все же удалось застать дома. Осознав, что на этот раз ему не скрыться, житель области собрался и без сопротивления поехал в противотуберкулезный диспансер.

Теперь ему предстоит пройти обследование и длительный курс лечения.