Водитель Toyota сбил пешехода на улице М. Еременко в Смоленске. Фото: static.mvd.ru.

46-летний водитель Toyota сбил пешехода на улице М. Еременко в Смоленске, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Автомобилист, поворачивая налево, не уступил 32-летнему мужчине дорогу, когда тот шел вдоль линии перекрестка. ДТП произошло в районе дома №28а в 17.50 5 ноября.

Пешеход получил телесные повреждения, сообщили в ГИБДД.

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