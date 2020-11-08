В Смоленске освятили новый храм в Соловьиной роще. Фото: Смоленская митрополия.

В Смоленске освятили новый храм в Соловьиной роще, сообщает Смоленская митрополия. Церковь названа в честь преподобного Сергия Радонежского. После освещения в намоленном месте состоялась Божественная литургия.

- В завершение Богослужения митрополит Исидор обратился к православням с проповедью. Смоленский архипастырь поблагодарил всех благотворителей и строителей храма в честь преподобного Сергия Радонежского и вручил общецерковные награды и награды Смоленской епархии особо потрудившимся в деле строительства храма, - сообщает пресс-служба митрополии.

Напомним, возведение храма началось в 2015 году. Церковь построена по программе в «спальном» районе города в шаговой доступности прихожан рядом с современным парком «Соловьиная роща».