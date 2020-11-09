Смолянка ударом ножа убила бывшего мужа. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

Смолянка ударом ножа убила бывшего мужа. К моменту приезда полицейских мужчина скончался от потери крови на глазах медиков. Трагедия произошла накануне в областном центре.

Со слов подозреваемой, бывшие супруги выпивали и во время застолья поругались. На эмоциях женщина схватила нож и ударила им в ногу бывшему мужу. После, испугавшись, вызвала полицию и врачей.

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что 38-летняя подозреваемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержана.

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