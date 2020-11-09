В Смоленске мужчину оштрафовали на 12 тыс. рублей за отказ надеть маску. Фото: из архива издания.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске выписали штраф за отказ надеть средство защиты. 12 тысяч рублей придется заплатить мужчине за нежелание соблюдать меры, направленные на снижение распространения коронавирусной инфекции.
Нарушителя полицейские застали на вокзале в зале ожидания. Свой поезд он ждал со спущенной на подбородок маской.
Полицейские подошли к мужчине и попросили надеть средство защиты, но тот ответил отказом. Тогда стражи порядка составили протокол об административном нарушении.
Дело рассмотрел Заднепровский районный суд.