В Смоленске мужчину оштрафовали на 12 тыс. рублей за отказ надеть маску. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске выписали штраф за отказ надеть средство защиты. 12 тысяч рублей придется заплатить мужчине за нежелание соблюдать меры, направленные на снижение распространения коронавирусной инфекции.

Нарушителя полицейские застали на вокзале в зале ожидания. Свой поезд он ждал со спущенной на подбородок маской.

Полицейские подошли к мужчине и попросили надеть средство защиты, но тот ответил отказом. Тогда стражи порядка составили протокол об административном нарушении.

Дело рассмотрел Заднепровский районный суд.