Директора смоленской «управляшки» оштрафовали за нарушения по дезинфекции. Фото: из архива администрации г. Смоленска.

В Смоленской области директор УК получила штраф за несоблюдение профилактических мер, которые принимаются для нераспространения коронавируса. Проверка показала, что коммунальщики не проводят ежедневную профилактическую дезинфекцию мест общего пользования в домах, которые обслуживает компания.

- В связи с выявленными нарушениями прокурором района в адрес генерального директора компании внесено представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, - сообщил официальный представитель областной прокуратуры Александр Боровиков.

Получив документ, компания провела тщательную уборку в подъездах. Но на этом проверки не завершились. Через некоторое время сотрудники прокуратуры снова проследили как выполняются профилактические требования и коммунальщики оказались снова в центре внимания – компания «допускала случаи непроведения ежедневной санобработки мест общего пользования многоквартирных домов».

Генеральный директор компании была оштрафована.

Ранее «КП» писал, что в Смоленске оштрафовали мужчину за нарушение масочного режима.