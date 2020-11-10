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Общество

Директора смоленской «управляшки» оштрафовали за нарушения по дезинфекции

Работники управляющей компании не проводили ежедневную уборку мест общего пользования со спецсредствами
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Директора смоленской «управляшки» оштрафовали за нарушения по дезинфекции. Фото: из архива администрации г. Смоленска.

Директора смоленской «управляшки» оштрафовали за нарушения по дезинфекции. Фото: из архива администрации г. Смоленска.

В Смоленской области директор УК получила штраф за несоблюдение профилактических мер, которые принимаются для нераспространения коронавируса. Проверка показала, что коммунальщики не проводят ежедневную профилактическую дезинфекцию мест общего пользования в домах, которые обслуживает компания.

- В связи с выявленными нарушениями прокурором района в адрес генерального директора компании внесено представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, - сообщил официальный представитель областной прокуратуры Александр Боровиков.

Получив документ, компания провела тщательную уборку в подъездах. Но на этом проверки не завершились. Через некоторое время сотрудники прокуратуры снова проследили как выполняются профилактические требования и коммунальщики оказались снова в центре внимания – компания «допускала случаи непроведения ежедневной санобработки мест общего пользования многоквартирных домов».

Генеральный директор компании была оштрафована.

Ранее «КП» писал, что в Смоленске оштрафовали мужчину за нарушение масочного режима.