В Десногорске пожилой велосипедист погиб в ДТП. Фото: pixabay.com.

66-летний велосипедист погиб в ДТП с иномаркой, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Авария произошла в 10.45 9 ноября в районе дома №13а в третьем микрорайоне Десногорска. Мужчина ехал и уступил дорогу Toyota, которая двигалась по главной дороге.

В полиции сообщили, что велосипедист скончался до приезда машины скорой помощи.

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