В Смоленске осудили директора фирмы за взятку таможеннику. Фото: Смоленская таможня.

5 лет «условно» и штраф в 2 млн рублей – такой приговор прозвучал в адрес 38-летнего предпринимателя, который в марте 2020 года пытался договориться с сотрудниками таможни и провести санкционные товары на территорию региона.

Ранее были задержаны три должностных лица Смоленской таможни, подозреваемые в коррупционных преступлениях.

- Предприниматель передал 160 тысяч рублей бывшему оперативному водителю специального отряда быстрого реагирования Смоленской таможни, действовавшему в качестве посредника. Он должен был отдать деньги должностному лицу таможни за непринятие мер по остановке и применению форм таможенного контроля в отношении транспортных средств, осуществляющих незаконный ввоз на территорию Российской Федерации санкционных товаров. Часть денег – 40 тысяч мужчина забрал себе, остальные Бывший водитель специального отряда часть денег в сумме 40 тысяч рублей оставил себе, остальные передал инспектору, который действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий, - рассказала подробности дела официальный представитель регионального СКР Наталья Холодкова.

В рамках дела также осужден водитель специального отряда – он приговорен к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в размере более 1 млн рублей.