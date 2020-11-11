В Смоленске 48-летнего Александра Лупанова нашли живым. Фото: ПСО "Сальвар".

9 октября смолянин ушел из дома в легкой куртке и кроссовках и пропал. Больше месяца родные пытались найти мужчину и 10 ноября к поискам подключился «ПСО «Сальвар».

За восемь часов после публикации ориентировки фотографию о пропаже человека распространили сотни смолян. Вечером того же дня пришло сообщение, что мужчина найден.

- Найден. Жив. Спасибо всем за участие, - поблагодарили поисковики неравнодушных жителей региона за помощь в своей группе.

Что произошло с Александром и почему так долго он не выходил на связь с родными, по этическим соображениям не сообщается.