В Смоленске карантин объявили в 5 детских садах, 19 школах и колледже. Фото: из архива администрации Смоленской области.

В Смоленске карантин объявили в 5 детских садах, 19 школах и колледже. В общей сложности домой отправлены 1318 человек. Занятия для школьников и студентов проходят в дистанционном режиме, сообщает администрация региона.

В настоящее время в Смоленской области коронавирус выявлен у более 10 тысяч смолян. В столице региона на базе пяти больниц создано 740 мест для больных с тяжелым течением болезни.