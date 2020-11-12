В Хиславичах отремонтировали асфальт у храма. Фото: smolensk.er.ru.

Благодаря содействию Секретаря регионального отделения «Единой России» Игоря Ляхова и депутата Государственной Думы Артема Турова в Хиславичах отремонтировали дорогу к Борисоглебскому храму. Дорога давно пришла в негодность, а средств на ее ремонт найти не получалось.

Настоятель церкви протоиерей Роман Свистун поблагодарил всех причастных к проведению ремонтных работ и выразил общую радость прихожан по поводу благоустройства территории.

- Вокруг храма почва очень «слабая», в осенне-зимний период здесь было трудно пройти, что доставляло неудобство верующим, поэтому мы попросили председателя областной Думы помочь решить эту проблему и заасфальтировать дорогу. Игорь Васильевич откликнулся на просьбу. Артем Викторович также принимал активное участие, постоянно был на связи и контролировал процесс. Мы очень довольны и даже не ожидали, что так хорошо и качественно нам сделают эту работу. Сами мы не потянули бы такое большое дело, - отметил протоиерей.

Отметим, Борисоглебский храм в поселке Хиславичи основан в 1880 году. В преддверии 140-летнего юбилея в церкви, которая является памятником архитектуры федерального значения, были сделаны косметические обновления - покрашен фасад и установлены новые оконные блоки в трапезной.