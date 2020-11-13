Новые коронавирусные ограничения ввели в Смоленской области. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Новые коронавирусные ограничения ввели в Смоленской области. Согласно поправкам в документ, самоизолироваться просят беременных, людей с хроническими заболеваниями, а также всех приезжих вне зависимости от того, откуда они прибыли, проживают ли в нашем регионе постоянно или приехали на время. Последним разрешается выходить из дома по истечению срока карантина или при получении документа с отрицательным тестом на коронавирус.

Смолян просят пользоваться услугами волонтеров, минимизировать походы в места массового скопления людей.

Между тем, в регионе зафиксировано более 10 тысяч заразившихся Covid-19, 250 человек погибли.

Ранее стало известно, какие школы и детские сады закрыты на карантин. Накануне «на удаленку» перешли и студенты СмолГУ.