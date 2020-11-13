В Смоленске нашли древний перстень с печатью князя. Фото: "ГТРК Смоленск".

Древний медный перстень с печатью князя обнаружили члены экспедиции на улице Соболева. При изучении исследователи обнаружили, что зверь принадлежит семейству кошачьих – у него длинный хвост с кисточкой, когтистые лапы и грива. Такое украшение можно увидеть на печатях договора Смоленска с Ригой и Готским берегом XIII века и на смоленских монетах XIV-XV веков, сообщает "ГТРК Смоленск".

Ученые предполагают, что он относится к XII веку и, вероятно, эта вещь принадлежала кому-то из приближенных смоленского князя. Вместе с перстнем найдены и два писала - ранее ими царапали тексты по восковым дощечкам. Это тоже очень редкая находка. До сих пор в Смоленске было найдено только пять писал.

Обнаружены на Соболева и отходы ювелирного производства. Например, тигль для плавки бронзовых изделий, клад средневековых монет, из которых, скорее всего, хотели сделать украшение. Чуть далее - ювелирная мастерская. Таким образом, ученые предполагают, что ранее Рачевка была местом ювелирного искусства.